Компания Xiaomi официально представила новый смартфон под брендом Redmi - K50G. Новинка стала преемником прошлогодней модели K40 Game Enhanced Edition.

Новый игровой смартфон имеет плоские боковые грани корпуса с расположенными на них дополнительными выдвижными магнитными клавишами. Для защиты от перегрева K50 G получил систему охлаждения с раздельным отводом тепла от процессора и аккумулятора с зарядным устройством.

В основу гаджета легла флагманская платформа Snapdragon 8 Gen 1, которая сочетается с 8 Гб или 12 Гб оперативной и 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти.

Redmi K50G получила 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц - экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Новинка от Redmi работает на Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Смартфон получил батарею на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Предусмотрены фронтальная камера 20 Мп и основной блок, включающий в себя три объектива - основной 64 Мп, сверхширокоугольный 8 Мп и макрообъектив 2 Мп.

Напомним, что ранее Xiaomi представила новый смартфон Redmi 10.