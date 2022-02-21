В Ривне на сессии горсовета подрались депутаты (видео) [ Редактировать ]
Источник: Ривненский горсовет
В Ривненском горсовете в понедельник, 21 февраля, подрались депутаты и местные жители. Об этом сообщила Елена Хотенко.
Сегодня на внеочередную сессию Ривнесовета пришли медики центральной городской больницы с требованием поддержать решение и не менять многолетнего руководителя этого заведения Евгения Филимоновича. Однако некоторые депутаты имели другое намерение и лоббировали свою кандидатуру на его место. Это и стало причиной потасовки в совете.
Депутаты от ВО "Свобода" Юрий Осипчук и Владимир Валявко подбежали к трибуне, когда там выступал врач Ривненской горбольницы Роман Коваль.
Один из местных жителей ударил в лицо Валявко и началась потасовка. В драку пришлось вмешаться правоохранителям.
Некоторым участникам конфликта понадобилась медицинская помощь. Одному депутату от "Свободы" разбили бровь.
Сессию горсовета перенесли на 22 февраля.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Ривне подожгли автомобиль депутата из "Слуги народа".
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