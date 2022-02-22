Российский МИД официально назвал границы признания "ЛДНР". Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко, "ЛДНР" признают "в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".

Более того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что" Россия признала "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в которые эти республики провозгласили себя в 2014 году".

На любые уточнения о том, где проходят эти границы, Песков отвечать отказался.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.

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