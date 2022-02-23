Украина не может выполнить требования президента России Владимира Путина о признании Крыма российским, а также об отказе от вступления в НАТО. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества.

Глава украинского правительства также прокомментировал выдвинутые Путиным условия в эфире одного из украинских телеканалов.

Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно.

Кабинет министров Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой "ДНР" и "ЛНР", вопрос о новых антироссийских санкциях намерена в среду рассмотреть Верховная Рада, заявил Шмыгаль.

Правительство готовит соответствующие предложения для СНБО, и Верховная рада по итогам нашей встречи, как мы понимаем, завтра будет рассматривать соответствующий пакет.

При этом он не уточнил, какие санкции против России намерен предложить Кабмин. Утром 23 февраля должно состояться заседание СНБО Украины.

Проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Беларусью и Россией был зарегистрирован в Раде во вторник, 22 февраля.

В парламенте также зарегистрирован проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признании "ЛДНР". В Раде также зарегистрированы проекты постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.