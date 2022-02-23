Від початку доби ворог обстріляв українські позиції 25 разів [ Редактировать ]
На фронті станом на 11 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів. Противник вів вогонь з "Градів", танків, артилерійських систем та мінометів різних калібрів. Під обстріли потрапили наші позиції поблизу Маріуполя, Широкиного, Гнутового, Красногорівки, Гранітного. На Луганщині окупанти накрили реактивними снарядами щонайменше три населені пункти. Серед них - Кримське, Щастя і Муратове. Частково залпи поцілили у зону житлової забудови - в глибокому тилу наших позицій. У Муратовому снаряд зруйнував і підпалив один будинок. Минулося без жертв. Але дехто з місцевих жителів уже вимушено покинув свої домівки й шукає прихистку подалі від лінії фронту.
Підполковник Савєльєв, заступник начальника оперативного центру ГУ ДСНС в Луганській обл.:
Постраждалих немає, господаря дому теж не було на місці. Зі слів заявника було надіслано те, що сюди прилетів снаряд і потрапив у кришу будинку.
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Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти. Сьогодні під час надання допомоги цивільному населенню поранені й двоє рятувальників.
Минулої доби ворог здійснив 96 вогневих атак. Загинув один армієць, шестеро - поранені. Унаслідок обстрілу міста Щастя зайнялися два трансформатори та ТЕС.
Серед них - Кримське, Щастя і Муратове. Частково залпи поцілили у зону житлової забудови - в глибокому тилу наших позицій.
Палає вся лінія фронту - від Маріуполя до Станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень.
За даними очільника пресслужби ООС Павла Ковальчука, ворог 72 рази порушував режим тиші. Атакував українські позиції з "градів" і танків.