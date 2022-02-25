В Николаеве разведут мосты: жителей призывают оперативно вернуться домой [ Редактировать ]
Городские власти Николаева приняли решение развести мосты. Городской глава Александр Сенкевич обратился к жителям и призвал оперативно возвращаться домой.
Об этом сообщает мэр Николаева в Facebook.
"Дорогие николаевцы! Есть два важных сообщения для вас. В ближайшее время разводим наши мосты - на неопределенный срок. Прошу как можно скорее вернуться в свои дома и не выходить на улицу", - сказал градоначальник.
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