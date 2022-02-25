Городские власти Николаева приняли решение развести мосты. Городской глава Александр Сенкевич обратился к жителям и призвал оперативно возвращаться домой.

Об этом сообщает мэр Николаева в Facebook.

"Дорогие николаевцы! Есть два важных сообщения для вас. В ближайшее время разводим наши мосты - на неопределенный срок. Прошу как можно скорее вернуться в свои дома и не выходить на улицу", - сказал градоначальник.