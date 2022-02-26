В Бровях жителей призывают во время пребывания на улице обязательно идентифицировать себя желтой лентой. Ее необходимо размещать на левой руке.

Об этом заявил мэра города Игорь Сапожко.

Обращаюсь к гражданскому населению Броварской общины! Сегодня исключительно все жители Броварского района во время пребывания на улице имеют идентифицировать себя желтой лентой на левой руке!

Мэр также призвал не выходить без необходимости из дома.