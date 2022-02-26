В Броварах гражданских призывают не выходить на улицу без желтой ленты на руке [ Редактировать ]
В Бровях жителей призывают во время пребывания на улице обязательно идентифицировать себя желтой лентой. Ее необходимо размещать на левой руке.
Об этом заявил мэра города Игорь Сапожко.
Обращаюсь к гражданскому населению Броварской общины! Сегодня исключительно все жители Броварского района во время пребывания на улице имеют идентифицировать себя желтой лентой на левой руке!
Мэр также призвал не выходить без необходимости из дома.
Ситуация чрезвычайно серьезная! Без необходимости не выходите из дома, ограничьте передвижение по городу и территории района!
по теме
В субботу, 26 февраля, в Киеве, недалеко от аэропорта "Жуляны" российские оккупанты ударили по жилому дому
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк провел брифинг
По состоянию на утро, 26 февраля, ситуация в Украине полностью под контролем по всей территории страны
В субботу, 26 февраля, ВСУ взяли под Одессой в плен двух диверсантов. Они уже дают показания соответствующей службе
В Киеве военные ВСУ отбили ночную атаку российских диверсантов