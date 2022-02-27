Мы обращаемся ко всем редакторам украинских тг-каналов: Друзья, помогите нам сделать канал ГРУЗ 200 популярным именно в России.

Важно донести до матерей и жен этой страны, что их власть скрывает реальные последствия нападения на Украину.

Российские военные приезжают в Украину с "кнопочными" телефонами и плохой связью. У них нет смартфонов, чтоб отслеживать фото и видео материалы того, что происходит с их сослуживцами. Единственная возможность достучаться до российского солдата - показать его матери, что с ним может случиться и дать ей шанс дозвониться до него и рассказать об этом.

Речь не о популярности для коммерции. Это пропаганда и это очень важная работа, которую мы все сейчас делаем - защищаем нашу Украину!

Помогите нам, спасибо!

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