Помогите сделать канал "Груз 200" популярным в России: жители страны должны узнать вранье власти [ Редактировать ]
Мы обращаемся ко всем редакторам украинских тг-каналов: Друзья, помогите нам сделать канал ГРУЗ 200 популярным именно в России.
Важно донести до матерей и жен этой страны, что их власть скрывает реальные последствия нападения на Украину.
Российские военные приезжают в Украину с "кнопочными" телефонами и плохой связью. У них нет смартфонов, чтоб отслеживать фото и видео материалы того, что происходит с их сослуживцами. Единственная возможность достучаться до российского солдата - показать его матери, что с ним может случиться и дать ей шанс дозвониться до него и рассказать об этом.
Речь не о популярности для коммерции. Это пропаганда и это очень важная работа, которую мы все сейчас делаем - защищаем нашу Украину!
Помогите нам, спасибо!
Ссылка на канал.
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