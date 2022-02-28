Отель в центре Киева создает пресс-центр для иностранных журналистов [ Редактировать ]
Киевский отель Sky Loft Hotel Kyiv by Rixwell International завил, что безвозмедно и круглосуточно предоставляет свои конференц-холлы, интернет и основные удобства для иностранных журналистов, которые готовы объективно освещать войну в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе отеля.
"Всем журналистам-иностранцам, которые готовы объективно освещать войну в Украине, мы в круглосуточном режиме и безвозмедно предоставляем рабочие места в четырех конференц-залах общей площадью 330 кв. метров, а также интернет, электричество, туалет и прочие основные удобства для комфортной работы. Слава Украине!", - сказали в пресс-службе отеля.
Отель Sky Loft Hotel Kyiv by Rixwell находится в Киеве, на ул. Эспланадная, 17 (рядом с ТЦ "Гулливер"). Ответственные контактные лица:
● Наталья Ржепецкая, +38 073 265 64 04, [email protected]
● Владимир Кравец, +38 066 380 50 11? [email protected]
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