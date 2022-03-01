В Украину из-за границы вернулись 80 тысяч человек [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
За пять дней российской агрессии в Украину вернулось около 80 тысяч наших соотечественников, из которых большинство - мужчины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны.
28 февраля государственную границу Украины на западном участке пересекли около 108 тысяч человек и почти 15 тысяч автомобилей. Это на 10% меньше, чем днем ранее. В очередях находятся около 8 тысяч автомобилей.
На выезд из Украины в ЕС и Молдову проследовали почти 96 тыс. человек. В частности, границу в Польшу пересекли почти 61 тыс. человек, остальные отправились в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.
Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован список документов, которые необходимо иметь при выезде из страны. Пограничники и таможенники сопредельных стран также максимально упростили пропуск на свою территорию.
Напомним, что президент Зеленский призвал иностранцев записываться в Интернациональный легион.
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