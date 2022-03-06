Вакарчук записался в тероборону [ Редактировать ]
Лидер группы "Океан Эльзы", бывший народный депутат Святослав Вакарчук записался в территориальную оборону Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовщины.
Напомним, что ранее в тероборону Киевской области записался чемпион мира по боксу Александр Усик.
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