Эвакуационная колонна из Сум едет на Полтаву по зеленому коридору. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Эвакуация населения официально согласована Министерством обороны РФ в письме Международному комитету Красного Креста.



Маршрут для эвакуации людей: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

Выезжать по согласованному маршруту можно и на легковых автомобилях. Главное условие - не везти с собой оружие. Первыми колонами автобусов отправлены иностранцы.

Напомним, что Россия снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя.