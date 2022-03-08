Эвакуационная колонна из Сум заехала в Полтавскую область (видео) [ Редактировать ]
Эвакуационная колонна из Сум едет на Полтаву по зеленому коридору. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
Эвакуация населения официально согласована Министерством обороны РФ в письме Международному комитету Красного Креста.
Маршрут для эвакуации людей: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.
Выезжать по согласованному маршруту можно и на легковых автомобилях. Главное условие - не везти с собой оружие. Первыми колонами автобусов отправлены иностранцы.
Напомним, что Россия снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя.
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