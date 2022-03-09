Молдова не будет добиваться членства в НАТО [ Редактировать ]
Молдова хочет вступить в Евросоюз, но не намерена присоединяться к НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица в интервью телеканалу Euronews. 3 марта президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление в ЕС.
Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО.
Премьер Молдовы добавила, что европейская интеграция - это "долгий трансформационный процесс".
С учетом вопросов безопасности в регионе получение статуса кандидата станет очень важным сигналом для людей, проживающих в странах, подавших просьбу о вхождении в Европейский союз, о том, что свободный мир ждет их.
3 марта заявку о вступлении в ЕС подала Грузия. Это решение они с Молдовой приняли на фоне российского военного вторжения в Украину 24 февраля. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении в ЕС.
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Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает РБК и ТАСС со ссылкой на документ