Молдова хочет вступить в Евросоюз, но не намерена присоединяться к НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица в интервью телеканалу Euronews. 3 марта президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление в ЕС.

Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО.

Премьер Молдовы добавила, что европейская интеграция - это "долгий трансформационный процесс".

С учетом вопросов безопасности в регионе получение статуса кандидата станет очень важным сигналом для людей, проживающих в странах, подавших просьбу о вхождении в Европейский союз, о том, что свободный мир ждет их.

3 марта заявку о вступлении в ЕС подала Грузия. Это решение они с Молдовой приняли на фоне российского военного вторжения в Украину 24 февраля. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении в ЕС.