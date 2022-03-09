Российские оккупанты захватили следственный изолятор в Херсоне. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые с которого были эвакуированы к оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются установить полицейский режим.

В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан.

Преступные деяния русских оккупантов нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов. Омбудсмен обращается к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ.