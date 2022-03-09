Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне - омбудсмен [ Редактировать ]
Российские оккупанты захватили следственный изолятор в Херсоне. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые с которого были эвакуированы к оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются установить полицейский режим.
В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан.
Преступные деяния русских оккупантов нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов. Омбудсмен обращается к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ.
по теме
Місцеві ради, громади та мешканці Херсонської області звертаються до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України про закриття неба над Україною для російської авіації
В ночь на 7 марта украинские войска накрыли огнем аэродром Чернобаевка возле Херсона, где оккупанты частично разместили свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника. Об этом сообщает Командование морской пехоты
Под Николаевом и Херсоном ВСУ уничтожили огромное скопление российской техники. За два дня отработки аэродрома и военной базы возле Херсона в Куйбышево удалось уничтожить порядка 245 единиц техники противника, а также личный состав, огромные объемы топлива, и 30 вертолетов
Министр обороны Резников призвал украинцев помогать уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы и разведки
С начала российского вторжения в Украину курс белорусского рубля по отношению к доллару в банковских отделениях снизился на 50% - до 4 рублей/$1