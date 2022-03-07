"Путин удваивает ставки": США не видят признаков дипломатического окончания войны [ Редактировать ]
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин не собирается заканчивать войну по дипломатическому пути.
В интервью CNN он отметил, что Штаты хотели бы видеть признаки того, что президент Путин готов дипломатически положить конец этой агрессии.
"Сейчас мы этого не видим. Он разговаривал по телефону с президентом Франции Макроном несколько дней назад, и, судя по всему, по словам французов, он углубляет и удваивает ставки", - сказал Блинкен.
Ранее сообщалось о том, что Болгария, Польша и Словакия согласились передать Украине боевые самолеты Mig-29 и Su-25.
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