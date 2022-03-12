В Мелитополе похитили активистку Ольгу Гайсумову [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Мелитополе Запорожской области во время сегодняшних протестов против российской оккупации похитили активистку Ольгу Гайсумову - главу общественной организации "Сознательное общество Мелитополя". Об этом сообщают ее друзья на ее странице в Facebook.
Напомним, что 11 марта в Мелитополе оккупанты похитили мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.
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