Украинская сторона работает над тем, чтобы перейти к активным действиям по отражению наступления оккупантов возле Киева. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин.

Сутки прошли относительно спокойно, ситуация вокруг столицы не изменилась никоим образом. Украинская сторона продолжает делать все для того, чтобы перейти в дальнейшем к активным наступательным действиям по отражению той группировки, которая находится вблизи Киева.

Напомним, что в последней оперативной сводке Генштаб сообщил, что оккупанты могут попробовать захватить левый берег Киева.