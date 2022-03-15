После обстрела многоэтажек в Святошинском районе Киева погибли два человека (фото) [ Редактировать ]
В Киеве во время ночного обстрела снаряды попали в два многоэтажных дома в Святошинском районе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.
В результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 огонь был потушен.
Также в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в 16-этажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших, 27 человек спасены.
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