В Киеве во время ночного обстрела снаряды попали в два многоэтажных дома в Святошинском районе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 огонь был потушен.

Также в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в 16-этажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших, 27 человек спасены.