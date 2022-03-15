В Киеве после обстрела горит многоэтажка в Святошинском районе (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в результате обстрела начался пожар в многоэтажном доме в Святошинском районе. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
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