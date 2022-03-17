"Трибунал по военным преступлениям России нужно провести в Харькове или Мариуполе" - МИД Латвии [ Редактировать ]
Трибунал по военным преступлениям России в Украине надо провести не в Нюрнберге или Гааге, а в Харькове или Мариуполе, подвергшихся особо жестоким разрушениям. С таким предложением выступил в своем Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, реагируя на уничтожение бомбой Драмтеатра в Мариуполе.
Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание. Кроме того, Украине нужно предоставить больше оружия. Это не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения.
16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный прокурор Ирина Венедиктова провели переговоры с генеральным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который посещает Украину с визитом.
Напомним, что Международный суд ООН потребовал от России остановить войну в Украине.
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