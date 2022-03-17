Мешканці Королівства можуть ставати спонсорами і приймати людей.

Понад сотні тисяч британців готові відкрити свої серця і домівки для втікачів з України.

Лондон запустив програму, за якою мешканці Королівства можуть ставати спонсорами і приймати людей чи сім'ї, які втікають від війни.

Як це працює - бачила Світлана Чернецька, вона у британській столиці