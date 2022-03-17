Лондон запустив програму для допомоги біженцям із України [ Редактировать ]
Понад сотні тисяч британців готові відкрити свої серця і домівки для втікачів з України.
Лондон запустив програму, за якою мешканці Королівства можуть ставати спонсорами і приймати людей чи сім'ї, які втікають від війни.
Як це працює - бачила Світлана Чернецька, вона у британській столиці
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На що можуть розраховувати люди і чим цей шлях відрізняється від офіційного біженства та отримання притулку?
Нова програма - це можливість для тих українців, які не мають родичів в Британії.
Скільки людей вже приїхали до Німеччини і скільки ще очікують? Тетяна Логунова розкаже.
Домівки для України. Так назвали нову програму прийому втікачів. Поки дуже мало інформації як вона працюватиме на практиці.
Із одним із таких добровольців поспілкувалася наша Світлана Чернецька.