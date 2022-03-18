Во Львове прогремели взрывы [ Редактировать ]
В пятницу утром, около 6:30, в городе Львов прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города. Об этом сообщает советник главы МВД Денисенко.
Информации о разрушениях и травмированных пока нет.
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