"Мы не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины" - Ермак (видео) [ Редактировать ]
Украинские власти не согласятся на перемирие с Россией, которое будет противоречить ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом в видеообращении заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области.
На сегодняшний день никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно, что необходимо строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый "Будапештский меморандум". Но я предостерегаю от того, чтобы верить фейкам и вбросам.
Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины.
Андрей Ермак заверил, что к восстановлению Украины будут привлечены средства иностранных партнеров, ведущих мировых финансовых учреждений, а также репарации, которые должна будет выплатить Россия за ее вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Глава Офиса президента заверил, что дефолта в Украине не будет. И призвал международный бизнес инвестировать в военные облигации Украины.
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