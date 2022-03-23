У Лондоні прийняли українського міністра оборони: подробиці [ Редактировать ]
Британський прем'єр хоче приїхати до Києва на знак підтримки України. Борис Джонсон попросив свій уряд та службу безпеки перевірити можливість такого візиту.
Тим часом, у Лондоні прийняли нашого міністра оборони. Про все це детальніше розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
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Новини із Сполученого Королівства розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька.
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