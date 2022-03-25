ЗСУ звільнили східні передмістя Харкова [ Редактировать ]
ЗСУ / Фото: 24tv.ua
Станом на п'ятницю, 25 березня, ЗСУ звільнили східні передмістя Харкова - Вільхівку та Малу Рогань.
Слава ЗСУ! Смерть російським окупантам!
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