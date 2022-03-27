Журналист Bellingcat раскрыл детали новых расследований [ Редактировать ]
Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что рф с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков и лидеров мнений в Украине, но те их "кинули" на деньги:
...речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров фсб. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня.
"И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги "кинули" их. Просто "кинули"", - говорится в сообщении.
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