Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких незаконно вивезли до росії та які хочуть повернутися, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Контакти посольств:

Цим дипустановам України доручили надавати консультації та консульську допомогу для забезпечення повернення в Україну незаконно вивезених громадян.