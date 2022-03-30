У Харкові вбили батька учасника Олімпіади-2020 у Токіо [ Редагувати ]
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу загинув батько українського бадмінтоніста Артема Почтарьова, який брав участь в Олімпійських іграх у Токіо. Про це 28-річний спортсмен розповів британському виданню The Sun.
Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів, це так боляче... Особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама та бабуся досі в Харкові. з Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія - на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян.
Найкращий український бадмінтоніст розповів, що в Україні зараз немає безпечного місця, а сам він готовий допомагати Батьківщині як може.
Після смерті батька у мене були думки взяти зброю та піти воювати або приєднатися до тероборони. Але водночас я не впевнений, що, не маючи військового досвіду, зможу там чимось допомогти. Але я знаю, що робитиму. Зараз я пов'язаний із сільським господарством, тож зроблю все, щоб забезпечити українців продуктами харчування. Працюватимемо, щоб цього року був урожай.
Артем Почтарьов є триразовим чемпіоном України в "одиночці" та чотириразовим тріумфатором національної першості в парному розряді.
На Олімпіаді-2020 у Токіо Артем зіграв два матчі, в яких зазнав поразки та припинив виступи після групового етапу. З аналогічним результатом українець виступив і на Іграх-2016 у Ріо.
Нагадаємо, що у Маріуполі загинув капітан національної збірної з водного поло.
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