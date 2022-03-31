Російські винищувачі почали залишати аеродроми в Білорусі - ЗМІ [ Редагувати ]
З військового аеродрому в Барановичах (Білорусь) до Росії відлетіло від 7 до 20 винищувачів. Про це повідомляє Telegram-канал "Беларуски гаюн", який повідомляє про воєнну активність росії на території Республіки.
Починаючи з 13:50 з військового аеродрому в Барановичах пішли на зліт від 7 до 20 винищувачів ВКС РФ. Наразі вже близько 5 з них пролетіли Кричев (Могилівська область) і попрямували до РФ. Точно можна сказати, що як мінімум 6 з них тримають курс на військовий аеродром Шайковка (Калузька область, РФ).
О 16:37 білоруси повідомляли, що за останні 30 хвилин загалом було 7 вильотів.
Раніше українські силовики повідомляли, що російські окупанти обстрілюють українські міста з аеропорту у Бресті.
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