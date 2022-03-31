"Окупанти обстрілюють українські міста з аеропорту білорусі" – Денисенко [ Редагувати ]
Російські окупанти обстрілюють українські міста з аеропорту у Бресті, що знаходиться у білорусі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.
При цьому Денисенко наразі оцінює загрозу участі білоруських військ як низьку.
Наступ із білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій.
З початку вторгнення росії режим лукашенка надав територію білорусі у повне користування окупантами. Саме з білоруських полігонів відбуваються масові пуски ракет по цивільних та військових об’єктах українських міст.
Сам лукашенко неодноразово уникав прямої відповіді, чи воюватимуть білоруські війська в Україні.
ЄС визнав білорусь співучасником агресії рф проти України.
по темі
Глава переговорної групи Давид Арахамія заявив, що одна країна гарантовано погодилася на умови договору про міжнародні гарантії безпеки для України, ще кілька попередньо погодилися
Об'єкт потрапив в руки росіян в перші дні вторгнення в кінці лютого, що викликало побоювання щодо дотримання стандартом безпеки в Чорнобильській зоні відчуження
В цілому ряді ЖК на Борщагівці п'яту добу немає електрики. Тисячі людей вже у відчаї
Окупанти масово руйнують та знищують домівки мирних жителів. Десятки тисяч людей залишилися "без даху над головою"
Мародерство в українських будинках стало для окупантів як похід у супермаркет