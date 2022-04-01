Ворожий безпілотник-розвідник виявили в Полтавській області [ Редагувати ]
Місцевий житель у Полтавській області виявив ворожий безпілотник-розвідник типу "Орлан-10". При огляді БПЛА було виявлено, що деякі його деталі кріпилися скотчем.
Про це повідомляється в Telegram Служби безпеки України.
Як зазначили в СБУ, виявлений безпілотник використовується для розвідки і коригування вогню артилерії. Коштує цей БПЛА, що знаходиться на озброєнні росії, понад 80 тисяч доларів.
У спецслужбі уточнили, що "пташка" буде долучена, як черговий доказ у кримінальній справі про порушення законів і звичаїв війни. При цьому не уточнюється, чи був збитий безпілотник або апарат зазнав аварії.
"Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Або це секретне ноу-хау?"- іронічно помітили в СБУ.
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