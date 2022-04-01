Мер Рубіжного з Луганщини знову перейшов на бік окупантів [ Редагувати ]
Сергія Хортіва, рубіжанського міського голову, вдруге за 8 років звинувачують у посібництві російським окупантам.
"Сергій Хортів, як і багато мерів Донбасу, має репутацію "хамелеона". У 2014 році він був одним із організаторів "руської весни" на Луганщині, а його син був членом НЗФ, за що оголошувався у розшук. Відомо, що від правосуддя Хортів-молодший ховався у Білгороді", - повідомляють ЗМІ.
"На посаді міського голови Хортіва неодноразово звинувачували у корупції, нападі на активістів та псуванні їхнього майна", - повідомляє телеграм-канал "Артюх".
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