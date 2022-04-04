Сполучення Чернігова з центром України відновлено - ЗСУ [ Редагувати ]
Сполучення Чернігова з центром України відновлено. Місцеві мешканці та негабаритні авто з гуманітарним вантажем можуть пересуватися ділянкою Гончарівське-Чернігів. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Вдень 4 квітня голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що російські війська залишили околиці Чернігова, а з обласного центру організували відносно безпечний маршрут для гуманітарної допомоги та евакуації людей.
Чаус також порадив людям зачекати і не повертатися в область ще деякий час.
Нагадаємо, що мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про те, що місто знищено на 70%.
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