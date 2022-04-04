Це вже конкретна кримінальна практика: Подоляк про заяви росії з приводу "деукраїнізації" [ Редагувати ]
Джерело: УНИАН
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на публікацію в прокремлівському виданні, в якому обґрунтовується знищення українців. Він підкреслив, що такі заклики - це конкретна кримінальна практика.
Про це він повідомляє у Telegram.
За його словами, в росії періодично з'являються спроби суспільного заснування війни в Україні і знищення української державності. Подоляк зазначив, що прокремлівські ЗМІ роблять це все в більш жорстких формулюваннях і навів цитату з публікації: "денацифікація України - це теж неминуча деєвропеїзація".
"Агентство внутрішнього пропагандистського використання - "РИА Новости" - фактично відкрито оголошує офіційну позицію (росс - ред.) ійской країни. Без маскування. Вже без обману", - зазначив Подоляк.
Радник глави ОП додав, що росЗМІ відверто повідомляє про плани росії знищити Україну. При цьому, уточнює він, мова москва збирається офіційно вбивати українців, а також знищити інфраструктуру країни, перетворивши її на випалену пустелю.
Подоляк приходить до висновку, що кремль офіційно і публічно протоколює свої заклики до масових вбивств за етнічними, соціальним і навіть (ноу-хау) державними ознаками.
"А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для держави росії, і для її представників", - резюмує він.
Також Подоляк робить висновок, що якість російської аналітики і "інтелектуальної еліти" залишається нижче плінтуса. За його словами, кремль абсолютно не розуміє Україну і сучасний світ. В результаті москва перетворюється на повного ізгоя.
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