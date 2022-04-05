На Львівщині працює ППО: людей просять зберігати спокій [ Редагувати ]
У вівторок, 5 квітня, з'явилася інформація про те, що на Львівщині працює ППО.
Мешканців області просять зберігати спокій та пройти в укриття.
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