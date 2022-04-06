США нададуть Україні протитанкові системи Javelin на 100 млн доларів. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters.

Я схвалив сьогодні за дорученням президента негайно скоротити допомогу в галузі безпеки на суму до 100 мільйонів доларів, щоб задовольнити гостру потребу України у додаткових протитанкових системах. Цей дозвіл є шостим вилученням зброї, обладнання та предметів постачання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

Представник Білого дому підтвердив Bloomberg, що військова допомога - це саме "Джавеліни". Нагадаємо, що напередодні Джо Байден розпорядився виділити Україні додаткову військову допомогу у розмірі до $100 млн.

З 24 лютого США схвалили Україні військову допомогу на суму $1,7 млрд.