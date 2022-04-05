США мають намір ввести санкції проти найбільшого в росії банку [ Редагувати ]
У середу, 6 квітня, США оголосять про нові санкції проти росії. Під обмеження може потрапити найбільша російська фінансова установа - "Сбербанк". Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними газети, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення санкцій проти російських фінансових установ, які вже знаходяться під обмеженнями.
Серед банків, щодо яких будуть введені санкції, розглядається "Сбербанк" - найбільша в росії фінансова установа.
При цьому джерела видання відзначають, що поки не ясно, чи приєднаються США до ЄС в забороні всіх операцій з ВТБ.
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