Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" для збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик під час онлайн-зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським.

Польща наразі працює над створенням "Сухого порту" на кордоні з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн.

Міністри обговорили питання, пов’язані із налагодженням безперебійних поставок вантажів агропродовольчої продукції з України до традиційних експортно залежних ринків, а також питання пошуку альтернативних логістичних шляхів їх відправки транзитними коридорами через ЄС.

Київ і Варшава також обговорюють умови взаємної сертифікації продукції тваринного походження на ринки обох країн, та нотифікацій по експортним вантажам, задля пришвидшення проходження відповідних процедур на кордоні та транспортування.

За даними Мінагрополітики, 90% української аграрної продукції раніше експортували через порти Одеси та Миколаєва, які заблоковані Чорноморським флотом РФ.

Нагадаємо, що Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію росії та Білорусі.