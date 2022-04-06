Куди рідним загиблих від рук окупантів звертатися за консультаціями щодо процедури їх поховання [ Редагувати ]
Відтепер рідні загиблих від рук окупантів можуть звернутися за консультаціями та роз‘ясненнями щодо процедури їх поховання.
Після звільнення населених пунктів Київської області весь світ побачив звірства військових: на вулицях, у будівлях та в підвалах виявили сотні вбитих і закатованих українців.
За словами Голови Національної поліції України Ігоря Клименка, наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних
Тіла жертв військової агресії росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання. Запам’ятайте номер: 0 894 201 867. Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.
Голова Нацполіції звернувся до громадян з проханням використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань – вертайтеся за номерами поліції вашого регіону за посиланням.
по темі
Спецвипуск не відповідає стандартам чоловічого журналу, його мета – показати світу, що насправді відбувається в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у телефонній розмові із президентом рф володимиром путіним запропонував провести в Будапешті переговори між лідерами "Нормандської четвірки"
Можливий вступ Фінляндію до НАТО зробить її мішенню для російських заходів у відповідь
Чехія визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу
В середу, 6 квітня, російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк у Луганській області