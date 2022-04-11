Українці, які втратили свій будинок через війну з рф, отримають компенсацію у вигляді квартир, які держава планує будувати та роздавати таким громадянам.

Депутат Олександр Качура, посилаючись на відповідний законопроект №7198, сказав:

Українці зможуть відмовитися від запропонованого житла та вкласти виділені гроші в будь-яке інше приватне будівництво.

Наразі законопроект чекає на остаточне узгодження депутатами і вже схвалений у першому читанні.

Законопроект пропонує залишити українцям право вибору і дозволити не погоджуватися на державні квартири, а вкласти суму компенсації, що їм належить, у будівництво приватного житла.

Гроші власник зруйнованого будинку може отримати двома способами:

перерахуванням на спеціальний рахунок;

як оплати будівництва (відновлення) пошкодженого имущества.

Також Качура розповів, що, згідно із законопроектом, дані про зруйноване або пошкоджене житло будуть вноситись до спеціального Державного реєстру.

Максимальна площа житла, за яке можна отримати компенсацію, не має перевищувати 150 кв. метрів.

Виплата компенсацій провадитиметься в порядку тієї черговості, в якій були подані заяви.

Крім того, вимушених переселенців забезпечать новими квартирами за три місяці.

У 10 регіонах України оперативно зведуть нові будинки для переселенців, що втратили житло через війну. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Загалом наразі планується побудувати декілька десятків тисяч квартир. Першочергово їх отримають ті, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно переселяти в першу чергу.

Зараз існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. За словами Тимошенка, в більшості це будуть двокімнатні квартири, але планується також створення однокімнатних і трикімнатних. Перші помешкання одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою будуть готові вже за 3-4 місяці.