У Маріуполі морпіхи 36-ї бригади вирвалися з оточення - ЗМІ [ Редагувати ]
У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення та з'єднатися з полком "Азов". Про це повідомляє "Преступности.НЕТ" з посиланням на одного з офіцерів бригади.
Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим.
Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами. 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила у них кінчаються боєприпаси.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.
12 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти захисникам Маріуполя, але не можуть озвучувати свої плани публічно.
Нагадаємо, що в Маріуполі за даними обласної влади, загинули від 20 до 22 тисяч людей.
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