Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу. Про це повідомляє кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна, яка опублікувала відео від морських піхотинців

Наталія Нагорна пояснила, що їй скинули відео морських піхотинців 36 бригади, яке "записане сьогодні близько 5 ранку в Маріуполі".

Вона публікує відео, "щоб ніхто не міг сказати "іх просто взламалі".

Журналістка наголосила, що бійці "досі тримаються, але немає чим триматися" - тож "рахунок (іде) на години".

Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці - і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося.

"Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити у морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними і залишаємося вірними завжди", - додають вони.

І всі українці мають пам'ятати ціну цього супротиву і довершити справу: відстояти перемогу до кінця. Україна, Європа, світ… З вірою в перемогу, ми вірні завжли, вірні до кінця.

Нагорна попросила надати допомогу хлопцям.