Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас повідомила про введення з 14 квітня заборони на імпорт російського заліза і сталі. Крім того, Лондон закриває експорт до росії передових технологій. Про це повідомляє британське видання Standard.

Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України сьогодні ми вводимо санкції проти тих, хто підтримує незаконні відкололися регіони і причетний до звірств проти українського народу. Ми продовжимо переслідувати всіх, хто допомагає і підбурює війну путіна.

Ліз трас додала, що з завтрашнього дня Британія забороняє імпорт російського заліза і сталі. Крім того, уточнила вона, вводиться заборона на експорт в росію квантових технологій і сучасних матеріалів, яких "дуже потребує путін".