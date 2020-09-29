В списке богатейших россиян по версии журнала Forbes первое место занял председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $22,6 миллиарда.

Вторую строчку рейтинга занимает совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин ($22,3 млрд). На финансах Потанина негативно отразилось будущее повышение налога на добычу полезных ископаемых.

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На третьем месте - семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова ($21 млрд). В августе Керимовы впервые возглавили рейтинг богатейших россиян на фоне роста цен на золото. Основу их состояния составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс".

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Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, актеров и звезд TikTok.