Пляжі Одеси й надалі залишаються замінованими - міськрада [ Редагувати ]
Пляжі Одеси й надалі залишаються замінованими, оскільки зберігається ризик висадки ворожого десанту. Про це повідомляє Одеська міська рада.
Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі.
Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!
Власті закликають жителів і гостей Одеси у жодному випадку не пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси й області.
Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено - вони заміновані!
Нагадаємо, що російські загарбники обстрілюють Одеську область з окупованого Криму.
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