Систему оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій через смартфони почали тестувати всі українські оператори "великої трійки". Проект реалізується спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється в Telegram МВС України.

Повідомляється, що дані оповіщення буде використовуватися для оперативного інформування про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій і послідовності дій в цих ситуаціях

У період тестування на екрані телефону операторів Київстар, Vodafone, lifecell можуть з'являтися повідомлення з гучним сигналом поверх всіх додатків або заблокованого екрану.