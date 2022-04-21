Оповіщення на смартфоні: оператори тестують розсилку від ДСНС [ Редагувати ]
Систему оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій через смартфони почали тестувати всі українські оператори "великої трійки". Проект реалізується спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється в Telegram МВС України.
Повідомляється, що дані оповіщення буде використовуватися для оперативного інформування про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій і послідовності дій в цих ситуаціях
У період тестування на екрані телефону операторів Київстар, Vodafone, lifecell можуть з'являтися повідомлення з гучним сигналом поверх всіх додатків або заблокованого екрану.
Про закінчення тестового періоду і запуск системи абонентів буде додатково повідомлено.
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