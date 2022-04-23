Мирних переговорів не буде: Київ і Москва чекають результату наступу на Донбасі - ISW [ Редагувати ]
Росія та Україна навряд чи відновлять переговори про припинення вогню найближчими тижнями. Обидві сторони чекають результату наступу росії на сході України. Такий прогноз дав Американський Інститут вивчення війни.
- Українська влада вважає, що ЗСУ можуть відкинути російські війська на позиції, які існували до 24 лютого, і навряд чи вступатимуть у переговори доти, доки цей результат не станеться або стане значно менш ймовірним.
- Кремль дедалі частіше описує війну в Україні як війну з НАТО для внутрішньої російської аудиторії, щоб пояснити повільніші, ніж передбачалося, операції та значні втрати.
- росія, ймовірно, має намір створити одну чи кілька проксі-держав на окупованому півдні України, щоб створити умови для вимог постійного контролю над цими регіонами.
- Російські та білоруські офіційні особи намагаються подати західні санкції як шкоду переважно європейській економіці, при цьому перебільшуючи ефективність своїх зусиль з пом'якшення наслідків санкцій.
- Кремль не може стримати розширення НАТО і не може порушити військову співпрацю України з Заходом.
- Малоймовірно, що Кремль застосує тактичну ядерну зброю в Україні на цьому етапі війни.
Нагадаємо, що британська розвідка не бачить значних успіхів росіян у наступі на Донбас і південь України.
по темі
Президент росії володимир путін хоче оголосити про "перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад. Про це повідомляє CNN з посиланням на американську розвідку
У США відновлюють зусилля щодо запровадження санкцій проти російського олігарха Романа Абрамовича, після того, як його поїздка до Києва для відновлення мирних переговорів між Росією та Україною не мала успіху. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовців
Російська армія закінчує перегрупування військ і намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив у ефірі національного телемарафону
Незважаючи на посилену активність й наступ по всіх фронтах, російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України. Про це йдеться в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня для переговорів з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою
Російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між росією та окупованим Кримом. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ в оперативному зведенні на 06.00