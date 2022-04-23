США хочуть запровадити санкції проти Абрамовича через відсутність прогресу в переговорах Киева та Москви

У США відновлюють зусилля щодо запровадження санкцій проти російського олігарха Романа Абрамовича, після того, як його поїздка до Києва для відновлення мирних переговорів між Росією та Україною не мала успіху. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовців