Російські окупанти захопили Херсонську міську раду, зняли з неї прапор України та відібрали у охоронців ключі від будівлі. Про це "Українській правді" повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.

За його словами, меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому. з 26 квітня Херсонська міська рада не працюватиме.

Колихаєв із моменту захоплення міста працював у ньому під українським прапором.

Нагадаємо, 3 березня до Херсона зайшла російська армія, і з того часу місто перебуває в окупації.

Окупанти готували "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки", однак місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули цю ідею.

Президент Зеленський пригрозив, що псевдореферендум на Херсонщині унеможливить перемовини з росією про припинення вогню.