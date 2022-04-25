Окупанти захопили Херсонську міськраду - мер [ Редагувати ]
Російські окупанти захопили Херсонську міську раду, зняли з неї прапор України та відібрали у охоронців ключі від будівлі. Про це "Українській правді" повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.
За його словами, меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому. з 26 квітня Херсонська міська рада не працюватиме.
Колихаєв із моменту захоплення міста працював у ньому під українським прапором.
Нагадаємо, 3 березня до Херсона зайшла російська армія, і з того часу місто перебуває в окупації.
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