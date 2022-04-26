Вибухи в самопроголошеному Придністров'ї пов'язані з протиборчими силами у регіоні, які "виступають за війну". Про це на брифінгу заявила президент Молдови Майя Санду, і додала, що уряд Молдови ще збирає інформацію про те, що сталося.

За нашою інформацією, спроби ескалації пов'язані з силами всередині Придністров'я, які виступають за війну і зацікавлені в дестабілізації ситуації, однак ми продовжуємо збирати інформацію.

РосЗМІ повідомили з посиланням на джерело в урядових колах Придністров'я, що організатори теракту в "Міністерстві держбезпеки" в Тирасполі "прибули з України".

Нагадаємо, що 25 квітня, сталася серія вибухів біля будівлі "Міністерства держбезпеки" Придністров'я, а також стріляли з ручного гранатомета.

25 квітня ще два вибухи пролунали у селищі Маяк, внаслідок чого пошкоджено дві вежі зв'язку. Рада безпеки Молдови також повідомила про теракт у військовій частині в Парканах. У Придністров'ї запровадили найвищий рівень терористичної загрози.

Через загострення ситуації в Придністров'ї люди почали залишати "республіку".