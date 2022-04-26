У Чорнобильській зоні аномально зріс рівень радіації після перебування там росіян - МАГАТЕ [ Редагувати ]
Рівень радіації в Чорнобильській зоні "аномально" зріс після перебування там російських окупаційних військ. Про це повідомляє AFP із посиланням на главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, який відвідав ЧАЕС в 36-ту річницю катастрофи.
Відповідну заяву голова служби атомної охорони ООН зробив 26 квітня. Гроссі назвав рівень радіації на ЧАЕС "аномальним" і заявив, що нетривала російська окупація цього району була "дуже і дуже небезпечною".
Рівень радіації, я сказав би, ненормальний... Були моменти, коли рівні (радіації - ред.) підвищувалися через переміщення важкої техніки, яку російські війська привозили сюди і коли вони йшли... Ми стежимо за цим з дня в день.
Нагадаємо, що російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, першого дня вторгнення до України. Окупація тривала до кінця березня і викликала глобальні побоювання щодо ядерних витоків.
Повідомлялося, що окупанти риють окопи у "Рудому лісі" в зоні відчуження - одному з найбільш заражених радіацією місць.
Після того, як росіяни пішли з Чорнобильскої зони, з Білорусі повідомлялося, що окупантів з радіаційним опроміненням масово звозять до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини в Гостомелі.
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